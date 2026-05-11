Британия включила в антироссийские санкции Клиническую психиатрическую больницу №5, которая расположена в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина.

«ГБУЗРК "КПБ №5»,— сказано в документе. Кроме того, в обновленный санкционный пакет попали Севастопольский государственный университет и ряд объектов санаторно-курортного комплекса Республики Крым.

Всего в санкционный список по России британские власти добавили 85 физических и юридических лиц. Среди них — начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин; глава Росмолодежи Григорий Гуров; российское Агентство социального проектирования; Российский институт развития интернета; Российский центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала британским властям "вызвать себе санитаров" в ответ на санкции против психиатрической больницы и детских лагерей.

«Когда правительство Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров»,— сказала госпожа Захарова в комментарии «Известиям».

Сергей Емельянов