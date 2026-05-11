Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Кубани

По территории Краснодарского края будет перемещаться холодный атмосферный фронт, который станет причиной кратковременных дождей, а местами вызовет грозы и ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 12 мая, местами прогнозируются небольшие дожди, ночью температура воздуха опустится до +10...12 градусов, днем воздух прогреется до +22...24.

На Кубани до 12 мая действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с грозами, сильным ветром и градом. Порывы ветра могут достигать 22 м/с. В юго-восточной части края опасных отметок может достичь уровень рек.

Андрей Николаев