В Сочи планируют реализовать не менее трех туристических проектов в 2026 году

В 2026 году инвесторы намерены завершить реализацию трех туристических инвестпроектов в Сочи. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на администрацию города, в эксплуатацию будут введены гостиница «Приморская», санаторий «Волна», также планируется завершить реконструкцию территории «Кавказская Ривьера».

В 2025 году были реализованы АО «Пансионат "Кристалл"» с общим объемом вложений 12,7 млрд руб., ООО «Юг-Новый Век» (инвестиции — 2,42 млрд руб.). В этом году планируется ввести в эксплуатацию гостиницу «Приморская», санаторий «Волна», реконструируется территория «Кавказская Ривьера», уточнили в мэрии.

На сопровождении администрации Сочи находятся 60 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 702 млрд руб. В рамках реализации этих проектов планируется создание 24,2 тыс. новых рабочих мест. Большая часть проектов реализуется в санаторно-курортной отрасли Сочи. На этот сегмент приходится 43 проекта с объемом вложений 605 млрд руб.

По данным на май 2026 года, 33 проекта уже получили разрешение на строительство и находятся на разных этапах реализации.

