На Кубани пассажир устроил стрельбу в электричке

Пользователи соцсетей разместили информацию, где мужчина стрелял в потолок в электричке сообщением Имеретинский курорт — Майкоп. Инцидентом заинтересовалась полиция. Как сообщили в пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России, по версии следствия, инцидент произошел вечером 9 мая. Стрелявшим оказался 33-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Сотрудники транспортной безопасности сняли нарушителя с поезда на станции Белореченской. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

«В ходе расследования действиям мужчины будет дана правовая оценка на предмет угрозы жизни, здоровью пассажиров и безопасности движения железнодорожного транспорта»,— прокомментировали в пресс-службе Западного МСУТ Следственного комитета России.

Андрей Николаев