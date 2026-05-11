РЕН ТВ: у рэпера-иноагента Face не осталось имущества в России

Рэпер Face (Иван Дремин, признан в РФ иноагентом) больше не имеет имущества и банковских счетов в России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на показания отца музыканта, которые он дал в уфимском суде.

Также отец артиста сообщил, что сын сам ведет свои страницы в соцсетях, указывает канал.

Артист уехал из России после начала СВО. В апреле 2022 года Минюст внес музыканта в реестр иноагентов. После этого он получил пять штрафов по КоАП за несоблюдение закона об иноагентах. В декабре 2025-го артиста заочно арестовали. В марте суд в Уфе оштрафовал рэпера на 250 тыс. руб. за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Также ему запретили администрировать профили в интернете.