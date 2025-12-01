Рэпера Face заочно арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Суд в Башкирии заочно арестовал рэпера Face (Иван Дремин, объявлен иностранным агентом). Он проходит по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Музыкант находится в межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, рэпер дважды за этот год был привлечен к административной ответственности за нарушение деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). При этом он продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без иноагентской маркировки.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК в отношении Face (объявлен иноагентом) направили в Кировский районный суд Уфы. Его зарегистрировали 1 декабря. По указанной статье грозит до двух лет лишения свободы.

Рэпер уехал из России после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В апреле того же года Минюст внес музыканта в реестр иноагентов. После этого музыкант получил пять административных штрафов за несоблюдение закона об иностранных агентах.