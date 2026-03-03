Рэпера Face оштрафовали на 250 тыс. руб. за уклонение от обязанностей иноагента

Мировой судья участка № 7 Кировскомго района Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца города. Ему назначен штраф в 250 тыс. руб. за уклонение от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба судов региона. «РИА Новости» пишет, что речь идет о рэпере Face (настоящее имя — Иван Дремин; иноагент).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Артист проходит по ч. 2 ст. 330.1 УК. Помимо штрафа ему на 2 года 6 месяцев запретили администрировать профили в интернете.

В суде напомнили, что в в 2023-2024 годах рэпер уже привлекался к административной ответственности как иноагент, в частности, за отсутствие маркировки (ч. 2 и 4 ст. 19.34 КоАП). При этом, будучи не в России, он продолжил размещать в открытом доступе в соцсетях и мессенджерах музыку и анонсы мероприятий без указания на то, что они распространяются иноагентом.

Рэпер уехал из России после начала спецоперации на Украине в 2022 году. В апреле того же года Минюст внес музыканта в реестр иноагентов. После этого он получил пять административных штрафов за несоблюдение закона об иноагентах. В декабре 2025 года артиста заочно арестовали.