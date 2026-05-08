Песков: Путин готов к переговорам с Европой

Москва не инициировала сворачивание отношений с Брюсселем, однако российская сторона готова к переговорам с представителями Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин готов к переговорам. Мы готовы идти вперед настолько, насколько европейцы будут готовы», — сказал господин Песков. Так он прокомментировал публикацию Financial Times (FT) о подготовке представителей ЕС к потенциальным переговорам с господином Путиным.

7 мая FT со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту сообщила, что у контактов Европы с Россией есть потенциал. Господин Кошту говорил, что ведет переговоры с представителями 27 стран по поводу активизации диалога с российским президентом.