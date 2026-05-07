Глава Евросовета заявил о подготовке ЕС к потенциальным переговорам с Путиным

Представители Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта. Он сказал, что из Кремля не поступало сигналов о готовности к диалогу, но заявил, что у таких контактов есть потенциал, передает Financial Times (FT).

Председатель Евросовета Антониу Кошта

Фото: Petros Karadjias / AP Председатель Евросовета Антониу Кошта

«Я обсуждаю с 27 национальными лидерами (ЕС. —"Ъ"), как нам лучше организоваться и определить, что именно нам нужно обсудить с Россией, когда наступит подходящий момент»,— сказал господин Кошта.

Глава Евросовета добавил, что на саммите лидеров ЕС на Кипре, который прошел в прошлом месяце, президент Украины Владимир Зеленский «пригласил ЕС быть готовыми внести позитивный вклад в переговоры». Политик отметил, что Брюссель будет «избегать помех процессу, возглавляемому президентом Трампом».

Среди тех, кто поднимал вопрос о попытке начать диалог с Москвой, были несколько представителей Евросоюза, включая премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, отмечает FT. При этом среди руководителей стран нет консенсуса относительно того, кто должен представлять ЕС на таких переговорах, когда следует предпринять такие усилия и что можно будет предложить российскому президенту, пишет издание.

В администрации господина Зеленского заявили, что Украине «нужно больше координации на европейском уровне», пишет FT со ссылкой на источник. Участие Евросоюза могло бы оказать большее давление на российские власти, убеждена украинская сторона.