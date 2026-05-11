В Севастополе 11 мая пройдут учения по борьбе с ПДСС

В Севастополе 11 мая, ориентировочно до 22:00, в районе Северного и Южного молов, а также Камышовой, Стрелецкой, Инкерманской, Карантинной и Казачьей бухт, мыса Херсоне, парка Победы, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В городе запланированы стрельбы из различных видов оружия, а также реактивное бомбометание и гранатометание.

«Будут слышны взрывы, поэтому предупреждаю заранее»,— написал в соцсетях Михаил Развожаев.

