Сочи вошел в число популярных городов, где туристы снимают отели без перелета

Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями, где отечественные туристы снимают отели, но не берут перелеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева.

Как уточнил господин Козыров, доля Санкт-Петербурга по сравнению с остальными российскими городами, где туристы бронировали отели на майские праздники, составляет 30%. Средний чек равен 14 тыс. руб. На втором месте Сочи, где проживание арендовали 14% гостей. Средняя стоимость такого размещения составляет 37 тыс. руб.

На третьем месте — Адлер с долей 10%. Средний чек бронирования в этой локации составляет 21 тыс. руб. Четвертое место занял курорт Красная Поляна, где средняя стоимость брони составляет 32 тыс. руб. Замыкает пятерку популярных направлений Лоо. Его доля в общем объеме бронирования отелей составляет 5%, а средняя стоимость арендованного номера — 22 тыс. руб.

