У эвакуированного с лайнера MV Hondius американца подтвердился хантавирус

У одного из 17 американских граждан, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, подтвердилось заражение хантавирусом «Андес». У еще одного пассажира — легкие симптомы заболевания. Об этом сообщил Минздрав США в X.

Сейчас пассажиры находятся на пути в США на борту самолета, предоставленного Госдепартаментом. Двоих человек разместили в отсеках биологической изоляции в целях предосторожности.

Пассажиров доставят в Центр по лечению заболеваний, вызываемых особо опасными патогенами, при Университете Небраски. По прибытии все они пройдут клиническое обследование и получат надлежащую помощь и поддержку с учетом своего состояния, отметили в Минздраве.

Эвакуация пассажиров с лайнера MV Hondius началась 10 мая. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести 42-дневный карантин для всех пассажиров судна. От инфекции на лайнере умерли три человека, всего заболели восемь человек. На судне находились 147 человек из 23 стран. Сегодня признаки хантавируса выявили у одного из пяти граждан Франции, эвакуированных с лайнера.