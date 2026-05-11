Процесс пошел

ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) отозвало иск к бывшему владельцу завода Юрию Шамаре на 4,5 млрд руб. после того, как суд признал предпринимателя банкротом по требованию банка «Зенит». Его кредиторская задолженность составляет 919 млн руб. Юристы объясняют, отзыв иска не означает отказа от претензий, а связан с изменением механизма взыскания после банкротства ответчика.

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России — Ильский НПЗ (ООО «КНГК-ИНПЗ») — отозвал иск к бывшему бенефициару Юрию Шамаре о взыскании убытков в размере 4,5 млрд руб. в связи с введением в отношении ответчика процедуры банкротства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Московской области ранее признал обоснованным заявление ПАО «Банк Зенит» о признании Юрия Шамары несостоятельным. Как установил суд, задолженность перед банком господина Шамары, выступавшего поручителем, возникла из-за неисполнения ООО «Ильский НПЗ» обязательств по кредитному договору от 2 декабря 2022 года. Общая сумма требований кредитора к должнику с учетом частичного погашения превышает 919 млн руб. Попытка Юрия Шамары оспорить решение о банкротстве не увенчалась успехом — Десятый арбитражный апелляционный суд в марте 2026 года оставил жалобу без удовлетворения.

Ильский НПЗ одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Южного федерального округа. Завод располагает шестью технологическими установками общей мощностью 6,6 млн т нефти в год. Финансовое положение завода, по данным системы Rusprofile, демонстрирует значительное ухудшение. Выручка предприятия в 2025 году сократилась на 17,3%, составив 168 млрд руб., чистый убыток достиг 24 млрд руб.

Юрий Шамара был бенефициаром завода с 7 июля 2015 года по 15 сентября 2025-го. В настоящее время 100% уставного капитала КНГК-ИНПЗ принадлежит московскому ООО «Орион», зарегистрированному в январе 2024 года с одним сотрудником в штате и специализирующемуся на оптовой торговле оборудованием. Его владельцем является Анастасия Пучкова. По данным Rusprofile, прибыль «Ориона» в 2025 году составила 263 млн руб. при нулевой выручке, тогда как по итогам 2024 года компания показывала убыток.

Претензии завода к экс-владельцу возникли в октябре прошлого года после того, как к Ильскому НПЗ за несколько месяцев было подано более полусотни гражданских исков о взыскании долгов, следует из картотеки арбитражных дел. Многие судебные разбирательства были прекращены в связи с заключением мировых соглашений. Одним из таких исков стал иск банка «Зенит», поданный в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с НПЗ задолженность в размере 1,023 млрд руб. по кредитной линии. В сентябре 2025 года суд оставил исковое заявление без рассмотрения, так как банк сообщил о намерении урегулировать спор мирным путем. В ноябре 2025 года банк «Зенит» повторно подал иск о взыскании той же суммы, но позже подал ходатайство о возврате иска.

По словам адвоката, советника Forward Legal Данила Бухарина, отказ Ильского НПЗ от иска к Юрию Шамаре связан не с отказом от самих претензий, а с изменением процессуального механизма взыскания после введения в отношении ответчика процедуры банкротства.

«Закон о банкротстве дает кредитору выбор. Он может либо продолжать спор о взыскании долга в обычном исковом порядке, либо заявить те же требования уже в рамках дела о банкротстве через включение в реестр требований кредиторов», — пояснил юрист.

По его словам, происходящее не означает неизбежного банкротства самого Ильского НПЗ. Для крупных промышленных предприятий наличие кредитной нагрузки, поручительств и корпоративных споров — достаточно типичная ситуация. «Намного важнее, способен ли бизнес продолжать операционную деятельность, обслуживать долги и сохранять поддержку ключевых банков. На практике кредиторы в подобных историях часто заинтересованы не в остановке завода, а в сохранении работающего актива с последующей реструктуризацией обязательств»,— говорит господин Бухарин.

Как отмечает руководитель аналитической группы отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко, почти одновременная подача иска предприятия к бывшему владельцу и требование о его банкротстве банка «Зенит» — не случайны. «С юридической точки зрения иск завода выполнял двойную функцию: закреплял требование к бывшему владельцу и создавал основу для ареста его активов», — пояснил Эдуард Шарко. Он добавил, что благодаря обеспечительным мерам, которые были приняты по иску Ильского НПЗ к экс-бенефициару около 2 млрд руб., поступивших на счет Юрия Шамары были арестованы в момент получения, что подтверждено апелляционным судом и послужило аргументом для введения процедуры банкротства.

Говоря о перспективах взыскания 4,5 млрд руб., господин Шарко указал на сложность данной задачи, учитывая вероятное отсутствие у Юрия Шамары достаточных средств и активов. При этом он подчеркнул: Арбитражный суд Московской области обоснованно указал на солидарный характер ответственности согласно ст. 363 и 323 ГК РФ, так как Юрий Шамара выступал поручителем по кредиту, выданному заводу.

Эксперт не исключает возбуждения дела о банкротстве Ильского НПЗ. «Однако для крупного системообразующего предприятия нефтепереработки банкротство, как правило, означает не ликвидацию, а смену контролирующего акционера через конкурсное производство, — пояснил он. — По всей видимости, именно к этому и ведет вся описанная цепочка событий: Ильский НПЗ находится в процессе вынужденной смены собственника под давлением кредиторов, и конечный бенефициар этого процесса пока не обозначен публично».

В Ильском НПЗ на запрос «Ъ-Кубань» о том, как ситуация отразилась на финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, не ответили.

В конце апреля ТАСС со ссылкой на Financial Times сообщало, что правительство Великобритании сорвало сделку о покупке российским бизнесменом Юрием Шамарой гольф-клуба на севере Англии из-за вероятной угрозы нацбезопасности.

Наталья Решетняк