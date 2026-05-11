В Новокубанском районе смерч повредил линию электропередачи
Как сообщила администрация муниципалитета, смерч была зафиксирован 10 мая в поле, недалеко от неработающей фермы в районе станицы Бесскорбной. Пострадавших нет.
В результате смерча была повреждена линия электропередачи, произошло кратковременное отключение электроэнергии на улицах Ленина и Степной. Подача электричества возобновили, жалобы от местных жителей не поступали, говорится в сообщении краевого оперштаба.