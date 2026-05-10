ФК «Сочи» на выезде проиграл петербургскому «Зениту»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге потерпел поражение от «Зенита». Сочинцы проиграли со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый тайм остался за гостями. Сначала Луис Энрике из «Зенита», пробивая пенальти, попал в перекладину, а затем Захар Федоров из сочинского клуба открыл счёт после красивого прострела. На перерыв южане ушли со счетом 1:0.

Но во втором тайме Энрике реабилитировался за промах, сравняв счет на 59-ой минуте. Сочи огрызались, но моментов почти не создавали. Защитники «Сочи» и вратарь Дегтев держались до 84-й минуты, пока вышедший со скамейки Александр Ерохин не поставил точку в матче.

Итог игры – 1:2. Впереди у «Сочи» – домашний матч с «Ахматом» 17 мая. После 28 туров в РПЛ «Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 35 очков. «Сочи» находится на 16-м месте с 21 баллом.