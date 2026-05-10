ФК «Сочи» проиграл «Зениту»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги в Санкт-Петербурге потерпел поражение от местного «Зенита». Игра завершилась со счетом 1:2.

Уже на 13-й минуте южане нарушили правила в своей штрафной, за что главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев назначил пенальти. Однако мяч после удара Луиса Энрике угодил в перекладину. На исходе получаса игры сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Артем Макарчук с левого фланга сделал подачу в штрафную площадь, где Захар Федоров замкнул передачу и открыл счет в этом противостоянии. На перерыв «черноморцы» ушли с минимальным преимуществом – 1:0.

На 59-й минуте клуб с берегов Невы восстановил равенство усилиями Луиса Энрике. Вскоре хозяева создали еще ряд голевых моментов, но на последнем рубеже был надежен Александр Дегтев. «Зенит» больше владел мячом, чаще бил по воротам. На 84-й минуте вышедший на замену полузащитник хозяев Александр Ерохин поставил точку в матче. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:2.

В заключительном туре в рамках Российской Премьер-лиги «Сочи» 17-го мая сыграет на своем поле против «Ахмата» из Грозного. После 28 туров в РПЛ будущий соперник занимает 9-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 35 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 21 баллом.

Евгений Леонтьев