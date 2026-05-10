В севастопольском «Новом Херсонесе» открылась «древнеримская» детская площадка

В историко-археологическом парке «Новый Херсонес», созданном в Севастополе на месте античного и византийского города Херсонес, открылась тематическая детская площадка, посвященная Древнему Риму. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Он рассказал, что на площадке воссоздали римские крепости и стены, сделали лазы, тоннели, открытые спуски, поставили батуты, лестницы и карусели. Таким образом, получилось игровое прстранство, в котором через игру ребята знакомятся с историей.

Также губернатор отметил, что для ребят там показывают представление «Центурионы собирают новобранцев». Это история о двух римских воинах, которые набирают солдат в свой легион. Дети не просто наблюдают — они сами становятся участниками событий: пробуют себя в роли новобранцев, учатся держать строй и работать в команде, знакомятся с оружием римских легионеров, пишет губернатор в своем Telegram-канале.

Уточняется, что эта площадка является первым этапом создания большого парка приключений. В будущем здесь планируется создать еще две, которые посветят Византии и Древней Руси.

Михаил Волкодав