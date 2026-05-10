Глава МИД Мирзоян: Армения примет решение о членстве в ЕС в свое время

Армения остается членом ЕАЭС и примет решение по вопросу о евроинтеграции в надлежащее время. Об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, комментируя предложение президента России Владимира Путина как можно раньше определиться с внешнеполитическим курсом.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан. Ничего нового в этом нет», — заявил министр (цитата по «Интерфакс»). Он подчеркнул, что, хотя Армения имеет европейские устремления, «никто не говорил», что она выходит из ЕАЭС. «На данный момент мы — члены ЕАЭС, продолжаем нашу деятельность там», — отметил господин Мирзоян.

Вчера Владимир Путин призвал власти Армении как можно раньше определиться по вопросу членства в Евросоюзе.. Стороны пошли бы в таком случае по пути «интеллигентного и взаимовыгодного развода», отметил российский президент. Он предложил рассмотреть вопрос на майском саммите ЕАЭС в Астане.

Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в начале мая заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.

