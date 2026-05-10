В Берлине 25 человек задержали за демонстрацию символики России и СССР 8 и 9 мая

Полиция Берлина за два дня выявила 25 нарушений общего распоряжения о запрете демонстрации российской и советской символики. Нарушителей задержали. Об этом ведомство сообщило в X.

Всего меры по ограничению свободы 8 и 9 мая были предприняты в 43 случаях, сообщили в берлинской полиции. Одного человека задержали за несанкционированный полет дрона и 13 — за оскорбления, сопротивление правоохранительным органам и телесные повреждения. «В целом два дня, за исключением этих случаев, прошли преимущественно без происшествий и мирно», — отметили в столичной полиции.

Полиция Берлина запретила демонстрацию 8 и 9 мая российской и советской символики на мемориалах в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайд. В частности, под запрет попали флаги СССР, России и Белоруссии, георгиевские ленты, выделенные буквы V и Z, военная форма и российские военные песни. Ограничения не касаются дипломатов и ветеранов. В посольстве России в Германии потребовали отменить запрет. Аналогичные ограничения вводили в Берлине в 2023, 2024 и 2025 годах.