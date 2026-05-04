Полиция Берлина решила запретить демонстрацию российской и советской символики на мемориалах в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайд. Постановление будет опубликовано на следующей неделе, сообщили Berliner Morgenpost в правоохранительных органах. Аналогичные запреты вводились в Берлине в предыдущие годы.

В список запрещенной символики входят:

флаги и знамена республик Советского Союза, а также Белоруссии и Чечни;

изображения президентов России и Белоруссии, а также главы Чечни;

военная форма и знаки;

выделенные буквы V и Z;

георгиевские ленты.

Кроме того, запрещается исполнять российские марши и военные песни. Запрет не касается дипломатов и ветеранов. В полиции Берлина объяснили меру «поддержанием общественного спокойствия и обеспечением достойного проведения памятных дней».

Ограничения на демонстрацию российской и советской символики на 8 и 9 мая вводили в Берлине в 2023, 2024 и 2025 годах. В посольстве России в Германии называли запрет необоснованным.