Россия потребовала от Германии отменить запрет на символику Победы

Посольство России в Германии потребовало от берлинских властей отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом 8 и 9 мая. В официальном заявлении дипмиссии говорится о необходимости восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха и его пособников во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов геноцидом народов Советского Союза.

«На деле они (запреты.— "Ъ") направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне»,— указано в заявлении посольства.

По распоряжению властей Берлина под запрет попали российские и белорусские флаги, красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, а также историческая военная форма, советские песни и марши военных лет. В посольстве назвали эти ограничения абсурдными и циничными, отметив, что они введены под предлогом конфликта на Украине.