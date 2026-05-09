Урал и марш

В Екатеринбурге 9 мая на площади 1905 года состоялся парад в честь годовщины 81-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В связи с повышенными мерами безопасности из-за возможных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) участие в шествии приняло значительно меньше военных, чем годом ранее, а современные образцы вооружения заменили на ретро-технику и автомобили. На акцию «Бессмертный полк» пришли 10 тыс. екатеринбуржцев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Парад Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге прошел на фоне сообщений об отмене массовых мероприятий 9 мая во многих российских городах. В целях безопасности парад и очный формат «Бессмертного полка» из программ празднования исключили власти Нижнего Тагила и соседнего Пермского края, после того как в регионе впервые при атаке БПЛА пострадал жилой дом.

На территории Свердловской области с начала 2026 года дважды вводили режим ракетной опасности и шесть раз — беспилотной. В апреле БПЛА впервые атаковал жилой дом в центре Екатеринбурга.

К традиционной мере по отключению мобильного интернета, которую свердловские силовики впервые испытали в Екатеринбурге 9 мая 2025 года, организаторы парада на площади 1905 года сократили число зрителей на трибунах с 4 тыс. до 3 тыс. человек (по сравнению с 2025-м) и количество участвующих в шествии военных — с 2,2 тыс. до 1,6 тыс. Вместо 90 образцов вооружения, как это было годом ранее, в центр города привезли около 20 единиц ретро-техники и старинных автомобилей.

Обращаясь к зрителям и военнослужащим, губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что сегодня «как никогда актуален исторический урок», что сила России в «сплоченности и несокрушимости народа». «Мы едины перед лицом опасности, мы вместе за правду, страну, победу»,— отметил глава региона.

Он напомнил, что за годы ВОВ на фронт ушли более 700 тыс. уральцев, которые прославились как «бесстрашные воины». «Великая Победа ко многому обязывает нас, наших детей и внуков. Наш долг — быть достойными потомками. В Свердловской области проживает 76 фронтовиков ВОВ, у нас еще есть возможность лично сказать "спасибо" тем, кто прошел все испытания, обеспечил свободу и благополучие страны»,— призвал господин Паслер.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога добавил, что 9 Мая является «нравственным ориентиром» для россиян. «С первых дней ВОВ тысячи жителей регионов Урала отправились на фронт, одновременно их родные и близкие бились за Победу в тылу — дети, женщины, старики в круглосуточном режиме работали на заводах, в полях и госпиталях»,— напомнил он.

В конце выступления господин Жога поблагодарил ветеранов за подаренную жизнь и пообещал им продолжить «отстаивать историческую правду». «Бойцы специальной военной операции (СВО) — достойные потомки победителей, они самоотверженно освобождают исторические территории от идеологии нацизма, восстанавливая мир на русской земле. Цели, поставленные президентом Владимиром Путиным, обязательно будут достигнуты. Враг будет разбит, как и 81 год назад»,— подчеркнул экс-комбат «Спарты».

После выступлений Дениса Паслера и Артема Жоги генерал-лейтенант Александр Машьянов объявил об открытии парада Победы в Екатеринбурге. Его доклад о готовности войск принял врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Овчаров, после чего поздравил расчеты с 81-й годовщиной Победы в ВОВ и подъехал на кабриолете к монументу Владимиру Ленину для выступления с трибуны.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров

Генерал-лейтенант Овчаров согласился с господином Жогой, что 27 млн человеческих жертв за Победу являются «нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, символом несгибаемой воли и единства народа». «Наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи в зоне СВО. Они демонстрируют ту же стойкость, мужество и верность присяги, что и герои ВОВ. В их рядах достойные наследники Победы, которые с честью несут эстафету героизма»,— подчеркнул он.

Дмитрий Овчаров, обращаясь к ветеранам, поблагодарил их за «мир и возможность растить детей под чистым небом». «Пусть крепнет мощь российской армии, основанной на славных традициях предков, процветает наша Родина — единая и неделимая»,— заключил генерал-лейтенант.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Парад Победы в Екатеринбурге

Перед 3 тыс. зрителями прошли 19 парадных расчетов. За ними последовали огнеметный танк Т-34 и легкий танк Т-70Б, самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронеавтомобили БА-10М и БА-64, боевая машина реактивной артиллерии БМ-13Н, грузовой автомобиль ЗиС-5 с зенитным прожектором З-15-4, бронетранспортер БТР-40, три мотоцикла М-72, мотоцикл Harley-Davidson WLA-42, автомобили ГАЗ-А, Packard Clipper, Willys и четыре ГАЗ-М-20 «Победа».

После завершения парада Денис Паслер спустился с трибуны, чтобы лично поздравить с праздником ветеранов, командиров парадных расчетов, и отправился с Артемом Жогой к участникам «Бессмертного полка». Губернатор взял для акции портрет прадеда Михаила Рагозина, который ушел на фронт в 1942 году. «Воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку — наводчиком. После второго ранения был комиссован накануне окончания войны»,— пояснил господин Паслер.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Акция "Бессмертный полк" с участием уральского полпреда Артема Жоги и свердловского губернатора Дениса Паслера

Артем Жога отметил, что его дед Иван Ткаченко из Киевской области был разведчиком и «прошел всю войну — с перового до последнего дня». «Несколько раз был ранен, награжден орденом Красной Звезды. В детстве я заслушивался его рассказами о ВОВ и всегда хранил память о деде»,— пояснил полпред.

Впрочем, в «Бессмертном полку» господин Жога прошел не с портретом Ивана Ткаченко, а с изображением Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. «Мой сын Володя тоже рос в уважении к семейной истории. Это во многом определило его выбор и судьбу. Он — пример для многих бойцов СВО»,— подчеркнул Артем Жога.

Представители власти во главе с господином Паслером прошли в шествии около 200 метров. Преодолев дистанцию, чиновники покинули площадь 1905 года и отправились в Верхнюю Пышму на открытие у стелы «Город трудовой доблести» архитектурного ансамбля, посвященного истории тыловиков, работавших под девизом «Каждый килограмм меди — удар по врагу».

Шествие «Бессмертного полка» в Екатеринбурге, в котором приняли участие свыше 10 тыс. человек, продлилось около 30 минут.

Василий Алексеев