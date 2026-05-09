Экспонаты набрали ход

Ретро-техника проехала по Верхней Пышме в День Победы в 15-й раз

В Верхней Пышме (Свердловская область) в честь Дня Победы было организовано традиционное торжественное шествие техники времен Великой Отечественной войны из Музейного комплекса. На мероприятие сразу после парада в Екатеринбурге приехали губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога. Вместе с ними механический лязг гусениц слушал Артем Путилов.

Шествие ретро-техники в Верхней Пышме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Торжественное шествие, в котором участвует историческая техника из коллекции Музейного комплекса в Верхней Пышме, прошло в 15-й раз.

К началу мероприятия становилось пасмурно: был холодный ветер, небо затягивали тучи. Но это не остановило сотен жителей и гостей Верхней Пышмы.

Были усилены меры безопасности: на каждом углу стояли группы полицейских или сотрудников Росгвардии. Им оказывали помощь бойцы добровольческого отряда «Русская община». Проверка желающих посмотреть шествие была строгой и детальной.

В Верхнюю Пышму сразу после парада в Екатеринбурге приехали губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога, который успел сменить военный мундир на черный китель.

Выступает уральский полпред Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога в своей речи акцентировал внимание на том, что Верхняя Пышма, будучи в тылу, серьезно помогла фронту, а дети, работавшие до изнеможения, внесли огромный вклад в Победу. Он подчеркнул, что победа всегда будет за Россией.

Денис Паслер подтвердил высокую значимость Верхней Пышмы для фронта во время Великой Отечественной войны. Он поблагодарил всех ветеранов, благодаря которым была завоевана победа. «Наш народ помнит все: смерть, голод, лишения, разруху»,— добавил он.

Шествие ретро-техники проходило в стилистике парадов 1930–1940-х. Оно было разделено по трем блокам: «Быстрее», «Сильнее», «Выше».

Образцы отечественного автопрома

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В блоке «Быстрее» демонстрировали образцы отечественного автопрома, которыми пользовалась советская номенклатура и обычные граждане. Среди них: ГАЗ-А, ГАЗ-ААА, ГАЗ-03-30, ЗИС-101А. Вся техника была на ходу.

В блоке «Сильнее» проехала в основном военная техника, включая танки Т-26, БТ-7, бронеавтомобиль БА-64Б. В блоке «Выше» показали истребитель И-16.

После проезда техники было организовано шествие «Бессмертного полка».

Участники шествия в Верхней Пышме

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога и Денис Паслер дополнительно выразили уважение Верхней Пышме, приняв участие в открытии архитектурного ансамбля у стелы «Город трудовой доблести», посвященного деятельности в годы войны Пышминского медеэлектролитного завода.

«В годы Великой Отечественной войны уральский завод на 80% обеспечивал фронт снарядными гильзами и патронами. Сегодня медная столица Урала заслуженно носит звание "Город трудовой доблести", а потомки бережно хранят память о своих предках»,— подчеркнул Денис Паслер.

Артем Путилов

Фотогалерея

День Победы в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Парад в честь Дня Победы в Екатеринбурге прошел на площади 1905 года

Парад в честь Дня Победы в Екатеринбурге прошел на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В параде участвовало около 1,6 тыс. человек

В параде участвовало около 1,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров

Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Дмитрий Овчаров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Перед 3 тыс. зрителями прошли 19 парадных расчетов

Перед 3 тыс. зрителями прошли 19 парадных расчетов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники парада в Екатеринбурге

Участники парада в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На парад привезли около 20 единиц ретро-техники и старинных автомобилей

На парад привезли около 20 единиц ретро-техники и старинных автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога (в центре) перед началом акции &quot;Бессмертный полк&quot; в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога (в центре) перед началом акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Среди зрителей парада — ветераны

Среди зрителей парада — ветераны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники акции &quot;Бессмертный полк&quot; в Екатеринбурге

Участники акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники парада в Екатеринбурге

Участники парада в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В Верхней Пышме было организовано торжественное шествие ретро-техники из Музейного комплекса

В Верхней Пышме было организовано торжественное шествие ретро-техники из Музейного комплекса

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Участники торжественного шествия в Верхней Пышме

Участники торжественного шествия в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ретро-автомобиль на шествии в Верхней Пышме

Ретро-автомобиль на шествии в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По улицам Верхней Пышмы провезли истребитель И-16

По улицам Верхней Пышмы провезли истребитель И-16

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шествие ретро-техники проходило в стилистике парадов 1930–1940-х

Шествие ретро-техники проходило в стилистике парадов 1930–1940-х

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музейные экспонаты до сих пор на ходу

Музейные экспонаты до сих пор на ходу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление уральского полпреда президента Артема Жоги

Выступление уральского полпреда президента Артема Жоги

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День Победы в Верхней Пышме

День Победы в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция &quot;Бессмертный полк&quot; в Верхней Пышме

Акция "Бессмертный полк" в Верхней Пышме

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

День Победы в метро Екатеринбурга

День Победы в метро Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

