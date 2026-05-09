Экспонаты набрали ход

В Верхней Пышме (Свердловская область) в честь Дня Победы было организовано традиционное торжественное шествие техники времен Великой Отечественной войны из Музейного комплекса. На мероприятие сразу после парада в Екатеринбурге приехали губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога. Вместе с ними механический лязг гусениц слушал Артем Путилов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Торжественное шествие, в котором участвует историческая техника из коллекции Музейного комплекса в Верхней Пышме, прошло в 15-й раз.

К началу мероприятия становилось пасмурно: был холодный ветер, небо затягивали тучи. Но это не остановило сотен жителей и гостей Верхней Пышмы.

Были усилены меры безопасности: на каждом углу стояли группы полицейских или сотрудников Росгвардии. Им оказывали помощь бойцы добровольческого отряда «Русская община». Проверка желающих посмотреть шествие была строгой и детальной.

В Верхнюю Пышму сразу после парада в Екатеринбурге приехали губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога, который успел сменить военный мундир на черный китель.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога в своей речи акцентировал внимание на том, что Верхняя Пышма, будучи в тылу, серьезно помогла фронту, а дети, работавшие до изнеможения, внесли огромный вклад в Победу. Он подчеркнул, что победа всегда будет за Россией.

Денис Паслер подтвердил высокую значимость Верхней Пышмы для фронта во время Великой Отечественной войны. Он поблагодарил всех ветеранов, благодаря которым была завоевана победа. «Наш народ помнит все: смерть, голод, лишения, разруху»,— добавил он.

Шествие ретро-техники проходило в стилистике парадов 1930–1940-х. Оно было разделено по трем блокам: «Быстрее», «Сильнее», «Выше».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В блоке «Быстрее» демонстрировали образцы отечественного автопрома, которыми пользовалась советская номенклатура и обычные граждане. Среди них: ГАЗ-А, ГАЗ-ААА, ГАЗ-03-30, ЗИС-101А. Вся техника была на ходу.

В блоке «Сильнее» проехала в основном военная техника, включая танки Т-26, БТ-7, бронеавтомобиль БА-64Б. В блоке «Выше» показали истребитель И-16.

После проезда техники было организовано шествие «Бессмертного полка».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога и Денис Паслер дополнительно выразили уважение Верхней Пышме, приняв участие в открытии архитектурного ансамбля у стелы «Город трудовой доблести», посвященного деятельности в годы войны Пышминского медеэлектролитного завода.

«В годы Великой Отечественной войны уральский завод на 80% обеспечивал фронт снарядными гильзами и патронами. Сегодня медная столица Урала заслуженно носит звание "Город трудовой доблести", а потомки бережно хранят память о своих предках»,— подчеркнул Денис Паслер.

Артем Путилов