На курорте «Газпром Поляна» сотрудники и гости развернули 81-метровую георгиевскую ленту

8 мая на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» курорта «Газпром Поляна» прошла патриотическая акция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участники спортивно-патриотического фестиваля «Гонка НАША ПОБЕДА», гости и сотрудники курорта совместно развернули георгиевскую ленту длиной 81 метр.

Акция состоялась за 30 минут до официальной церемонии открытия фестиваля «Гонка Наша Победа». Сотня людей вытянули полотнище символической длины — в честь 81 года со дня Великой Победы. Затем была объявлена минута молчания. Собравшиеся почтили память поколения победителей, тех, кто ценой жизни отстоял свободу и будущее страны.

Курорт «Газпром Поляна» выступил инициатором акции. К участию присоединились не только спортсмены и болельщики, но и сотрудники курорта — от линейного персонала до руководства.

В 2025 году фестиваль «Гонка НАША ПОБЕДА» собрал 3500 участников. В этом сезоне забеги также объединили жителей разных регионов России.

