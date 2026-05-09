Путин: парад на Красной площади прошел спокойно и «без излишней милитаризации»

Президент России Владимир Путин во время встречи со словацким премьером Робертом Фицо охарактеризовал проведение парада Победы на Красной площади в Москве.

«Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации»,— сказал господин Путин на неформальной части переговоров в Зеленой гостиной Кремля (цитата по ТАСС).

Роберт Фицо — один из иностранных гостей, прибывших в Москву для празднования 81-летия победы в Великой Отечественной войне. Перед встречей с российским президентом тет-а-тет премьер Словакии поучаствовал в торжественном приеме.

В этом году парад Победы на Красной площади прошел без военной техники. На мероприятии также отсутствовали воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны прошли военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск российской армии. Парад завершился пролетом авиации, раскрасившей небо в цвета флага России.