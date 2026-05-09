Путин принял в Кремле иностранных гостей в День Победы

В Кремле по традиции прошел торжественный прием для зарубежных гостей в День Победы. Президент России Владимир Путин заявил, что рад встретить 9 мая в кругу друзей и надежных партнеров.

На прием прибыли в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

«Дорогие друзья, приветствую вас на торжественном приеме в честь Дня Победы. Искренне рад отмечать этот праздник в кругу друзей и надежных партнеров»,— сказал господин Путин. Глава государства также поднял тост «за поколение победителей, за торжество правды и справедливости».

После приема российский президент проведет несколько двусторонних встреч.