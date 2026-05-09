Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации

В Москве завершился парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. В конце мероприятия над Красной площадью пролетели шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России.

В авиационной части парада также была показана фигура «Кубинский бриллиант» — совместный пролет выполнили пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29.

В параде поучаствовали более тысячи военнослужащих из зоны СВО. Также в мероприятии участвовал парадный расчет военнослужащих из КНДР. В этом году по решению Минобороны на параде не было военной техники.