Путин предложил Фицо перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине

Перекрытие поставок газа Украине может помочь ей осознать, что в нарушении чужих интересов есть пределы, считает Владимир Путин. Такое мнение он высказал во время переговоров со словацким лидером Робертом Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов»,— сказал Владимир Путин словацкому коллеге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее словацкий премьер говорил о том, что Словакия обладает «моральным правом» остановить поставки газа Украине. Он отмечал, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке республики. По его словам, у Словакии есть право рассматривать методы прекращения поставок иностранного газа на Украину, поскольку поставки «оказывают еще большее давление на цены на газ».

Транзит российского газа в Европу через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение. Срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истек 31 декабря. Контракт предусматривал прокачку газа в Европу по единственному маршруту через Украину. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ продлить соглашение тем, что его страна не может позволить России «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе. С 1 февраля Словакия, лишившаяся с этого года российского газа после остановки транзита через Украину, начала получать сырье по единственному альтернативному маршруту — через «Турецкий поток».

Подробности — в материале «Ъ» «Турецкий потек в Словакию».

Анастасия Домбицкая