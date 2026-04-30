Фицо намерен встретиться с Путиным 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным 9 мая во время поездки в Москву по случаю Дня Победы.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая»,— заявил господин Фицо во время разговора со студентами (цитата по «РИА Новости»).

Словацкий министр добавил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным российско-украинский конфликт и необходимость его скорейшего урегулирования. По мнению Роберта Фицо, ситуацию надо разрешать только дипломатическим путем.

Присутствие Роберта Фицо на параде в честь Дня Победы накануне подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что помимо господина Фицо на мероприятие приедут и другие иностранные гости. Кто именно, господин Ушаков не уточнил. В 2025 году президент Владимир Путин также проводил переговоры со словацким премьером в праздничный день.