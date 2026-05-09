В параде Победы участвовали более тысячи военнослужащих СВО

Более 1 тыс. военнослужащих СВО участвовали в параде Победы на Красной площади, объявил диктор во время мероприятия. Парад традиционно прошел в Москве, им впервые командовал главнокомандующий сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

В этом году по решению Минобороны парад провели без военной техники. Также отсутствовали воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны прошли военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск российской армии.

Президент Владимир Путин во время своего выступления на параде заявил, что уверен в победе России в СВО. По его словам, победа «куется и на поле боя, и в тылу». Церемонию посетили несколько иностранных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.