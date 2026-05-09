Военнослужащие КНДР прошли по Красной площади во время Парада Победы

Парадный расчет северокорейских военнослужащих поучаствовал в торжественных мероприятиях на Красной площади в Москве, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал российскому президенту Владимиру Путину поздравления с Днем Победы. Он выразил глубокое уважение ветеранам войны, а также подтвердил готовность укреплять и развивать союзнические отношения России и Северной Кореи.

Военнослужащие КНДР освобождали Курскую область вместе с российскими войсками в 2024 году. В Пхеньяне открылся мемориальный комплекс, посвященный этим событиям. Российские власти неоднократно благодарили северокорейских партнеров за поддержку в ходе спецоперации. Во время визита в КНДР министр обороны России Андрей Белоусов наградил военнослужащих Корейской народной армии, участвующих в освобождении курского приграничья, орденами Мужества.