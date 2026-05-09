В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве в 10:00 начался традиционный парад Победы. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В церемонии участвуют несколько иностранных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В этом году парад пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск российской армии.

В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В конце парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению Владимира Путина на 8–9 мая объявлено перемирие с Украиной. Позднее российская сторона согласилась продлить его до 11 мая. Решение было принято после телефонного разговора господина Путина с Дональдом Трампом, состоявшегося 29 апреля. Во время перемирия страны планируют обменяться пленными — по 1 тыс. человек с каждой стороны.