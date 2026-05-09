Парадом Победы на Красной площади впервые командует Андрей Мордвичев

Главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил России Андрей Мордвичев впервые командует Парадом Победы на Красной площади в Москве. Парад принимает министр обороны Андрей Белоусов.

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Андрей Мордвичев занял пост главкома сухопутных войск в мае 2025 года. Он сменил на этой должности Олега Салюкова, ставшего заместителем секретаря Совета безопасности России.

Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в городе Павлодаре, Казахстан. В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа (ныне филиал Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»), в 2016-м стал выпускником Военной академии Генерального штаба вооруженных сил. Весной 2022 года участвовал во взятии Мариуполя, а в 2022-2023 годах был заместителем командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году назначен командующим войсками Центрального военного округа. Удостоен звания Героя России в 2024 году.

Господин Мордвичев также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, орденом Жукова, орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалями.