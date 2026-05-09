Путин: победа России куется и на поле боя, и в тылу

Президент Владимир Путин выступил с речью на параде на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства заявил, что уверен в победе России в СВО. По его словам, победа России «куется и на поле боя, и в тылу».

Президент утверждает, что участники СВО «противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО». «Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность, способность выдержать все, одолеть любые испытания. У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу. Она куется и на поле боя, и в тылу»,— сказал Владимир Путин.

Выступление президента России на Красной площади продлилось 8,5 минуты, передает ТАСС. В этом году парад прошел без военной техники. Также отсутствовали воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов.