В Сочи 9 мая дважды будут слышны звуки стрельбы: военные проведут учения
Учебные стрельбы с боевой стрельбой проведут военнослужащие в акватории морского порта Сочи в субботу, сообщили в пресс-службе городской администрации. Звуки выстрелов будут слышны в городе в 11:30 и в 22:00.
«В целях обеспечения безопасности и отработки практических действий личным составом в акватории морского порта Сочи будут проведены плановые учебные стрельбы», — уточнили в мэрии.
В связи с этим в Центральном районе города в 11:20 будет включена система речевого оповещения населения. Жителей и гостей курорта призывают сохранять спокойствие.
«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!», — подчеркнули в мэрии.