РЖД запустили дополнительные поезда из Сочи в Москву из-за сбоя в работе аэропортов

Из-за ограничений авиасообщения на Юге России РЖД назначили 17 дополнительных поездов и увеличили число вагонов в регулярных составах, сообщили в Минтрансе России.

Дополнительные места для пассажиров организованы на направлениях из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно. В общей сложности подготовлено более 14 тыс. мест — 5 тыс. в дополнительных поездах и 9 тыс. за счет добавления вагонов в обычные составы.

Стоимость билетов на дополнительные рейсы будет фиксированной.

Новороссийск — Москва (поезд №501/502): из Новороссийска 9, 10 и 11 мая в 17:10;

Адлер — Москва (№160/159): 9 мая в 16:40; (№517/518): 10 и 11 мая в 8:09;

Минеральные Воды — Москва (№455/456): 10 и 11 мая в 19:40.

Также пассажирам предлагают комбинированные перевозки по схеме «автобус+поезд». Так, из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика можно доехать автобусом до Минеральных Вод, а оттуда отправиться поездом до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов. Аналогичные маршруты организованы из Махачкалы (автобусом до Астрахани) и Элисты (автобусом до Волгограда).

«Совместно с АНО "Единая транспортная дирекция" мы проработали альтернативные схемы, чтобы пассажиры, чьи авиарейсы отменены, могли добраться до пункта назначения с минимальными неудобствами», — отметили в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве добавили, что графики дополнительных поездов сформированы с учетом удобной стыковки с автобусными трансферами, а все изменения в расписании уже внесены в электронные системы продажи билетов.

