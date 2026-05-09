РЖД назначили дополнительные поезда из Новороссийска в Москву 9, 10, 11 мая

ОАО «РЖД» назначило 17 дополнительных поездов для перевозки пассажиров южных направлений в связи с ограничениями авиасообщения, сообщили в Минтрансе РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Дополнительные составы отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно в майские даты. Всего для пассажиров подготовлено более 5 тыс. мест с фиксированной стоимостью билетов.

Согласно расписанию, из Новороссийска поезд №501/502 до Москвы будет отправляться 9, 10 и 11 мая в 17:10. Из Адлера 9 мая в 16:40 отправится поезд №160/159 (обратно из Москвы — 11 мая в 1:37), а 10 и 11 мая в 8:09 — поезд №517/518 (из Москвы 12 и 13 мая в 1:30).

Поезд №455/456 Минеральные Воды — Москва запланирован на 10 и 11 мая отправлением в 19:40. Поезд №587/588 Волгоград — Саратов — Москва отправится из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова — 10 мая в 10:40, обратный рейс из Москвы — 11 мая в 23:59 с прибытием в Саратов 12 мая в 18:22.

Поезд №555/556 Астрахань — Саратов отправляется из Астрахани 10 мая в 17:00, далее пассажиры пересядут в Саратове на поезд №533/534 до Москвы (отправление 11 мая в 5:35). Кроме того, назначен дополнительный поезд №533/534 Москва — Саратов отправлением из столицы 12 мая в 14:15.

Как уточнили в РЖД, дополнительно увеличено количество вагонов в регулярных составах, что позволило организовать еще 9 тыс. мест.

Помимо железнодорожных перевозок, совместно с АНО «Единая транспортная дирекция» запущены комбинированные маршруты. Пассажиры из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика смогут доехать автобусом до Минеральных Вод, где пересесть на поезд до Москвы, Санкт-Петербурга или других городов. Из Махачкалы организован автобусный трансфер до Астрахани с дальнейшей пересадкой на поезд. Для жителей Элисты предусмотрен маршрут автобусом до Волгограда, откуда также можно уехать железной дорогой.

Наталья Решетняк