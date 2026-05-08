Силы ПВО сбили беспилотники над Кубанью и Черным морем

В период с 14:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями российских регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, беспилотники были ликвидированы над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Также часть целей была уничтожена над Черным морем.

Краснодарский край остается в числе регионов, где продолжают действовать дополнительные меры безопасности. На территории Кубани сохраняется запрет на съемку и распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ограничения распространяются также на публикацию сведений о местонахождении военных объектов, потенциально опасной инфраструктуры и критически важных объектов. Соответствующие меры введены в целях обеспечения безопасности.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Повторное нарушение влечет более строгие санкции. Для физических лиц штраф увеличивается до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для организаций — до 300 тыс. руб.

Жителям региона напоминают, что при обнаружении обломков беспилотных аппаратов нельзя приближаться к ним или перемещать их. О подобных находках следует незамедлительно сообщать по номеру 112.

Мария Удовик