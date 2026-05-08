Более 7 тысяч пассажиров отправили рейсами между югом и регионами РФ

Министерство транспорта России сообщило, что к 20:00 мск между аэропортами юга страны и другими регионами перевезено более 7,1 тыс. пассажиров. Перевозки выполнены на 55 рейсах.

Все воздушные гавани, ранее временно прекращавшие работу, вновь функционируют в штатном режиме. Сформированное расписание до конца текущих суток исполняется полностью. В терминалах аэропортов отсутствуют скопления пассажиров.

Соблюдение прав граждан контролируют инспекторы Ространснадзора. Проверяются вопросы обслуживания пассажиров, предоставления информации и выполнения обязательств перевозчиками.

В министерстве подчеркнули, что транспортная система страны действует в едином режиме. Дополнительно к авиаперевозкам используются железнодорожное и автомобильное сообщение. Это позволяет перераспределять пассажиропоток и обеспечивать транспортную доступность.

По информации Минтранса, РЖД уже реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда. Авиакомпании, в свою очередь, выполняют рейсы на более вместительных широкофюзеляжных самолетах.

Ранее выданные рекомендации аэропортам и авиаперевозчикам сохраняют силу. Они касаются обязательного информирования пассажиров и создания комфортных условий во время ожидания вылета. В перечень мер входят вода, питание, коврики и комнаты матери и ребенка.

Круглосуточную координацию продолжает оперативный штаб, сформированный на базе Минтранса по поручению заместителя председателя правительства Виталия Савельева.

Ключевой задачей штаба является восстановление интенсивности полетов до прежнего уровня в течение трех дней. До конца текущего дня совместно с Росавиацией должно быть подготовлено расписание рейсов на следующие сутки.

Пассажирам рекомендовано перед выездом в аэропорт проверять статус рейса по онлайн-табло либо уточнять информацию у авиакомпаний.

Мария Удовик