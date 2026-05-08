На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали 743 человека

В Краснодарском крае с начала 2026 года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 743 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 309 детей в возрасте до 14 лет.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в медицинские учреждения снизилось в 1,8 раза. Несмотря на сокращение показателя, специалисты продолжают фиксировать сезонную активность клещей на территории региона.

На черноморско-азовском побережье укусы клещей зарегистрированы у 179 человек, из них 62 случая приходятся на детей. В Краснодаре за этот же период пострадали 157 жителей, в том числе 56 несовершеннолетних.

С начала года специалисты исследовали 4964 клеща, снятых с людей и собранных на объектах внешней среды. Из 652 экземпляров, снятых непосредственно с людей, положительные результаты на иксодовый клещевой боррелиоз выявлены в 15,2% случаев.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на территории Краснодарского края работают специальные пункты приема клещей для лабораторных исследований. Всего в регионе действует более 40 таких площадок, куда жители могут обратиться после укуса насекомого.

Специалисты рекомендуют при обнаружении клеща как можно быстрее обратиться за медицинской помощью либо передать насекомое на исследование. В случае самостоятельного удаления клеща и появления недомогания, температуры, слабости или иных подозрительных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Медики подчеркивают, что игнорирование проблемы может привести к осложнениям, поскольку клещи являются переносчиками ряда инфекционных заболеваний. В период весенне-летнего сезона жителям и туристам советуют соблюдать меры профилактики при посещении парков, лесных зон, дачных участков и территорий с высокой травой.

Санитарные службы продолжают мониторинг ситуации в муниципалитетах Краснодарского края.

Мария Удовик