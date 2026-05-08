ЦБ: потребительская активность жителей Дона увеличилась после охлаждения

В марте потребительская активность жителей Дона увеличилась после охлаждения, наблюдаемого в начале года, особенно в продовольственной рознице. Об этом «Ъ-Ростов» рассказала управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

По словам госпожи Леонтьевой, в апреле, по оперативным данным, более позитивно ситуацию со спросом оценили компании в сфере услуг. Кроме того, их ожидание повысились на перспективу ближайших трех месяцев.

В то же время спрос населения на потребительские кредиты немного вырос, при этом некоторые банки сообщали об увеличении интереса заемщиков к рефинансированию в условиях снижения ставок. Рост ипотечного портфеля ожидаемо замедлился после вступления в силу обновленных параметров «Семейной ипотеки».

Касаемо сберегательных инструментов в отделении ЦБ отметили, в третьей декаде апреля максимальный процент по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны составил более 13% годовых. Оценки бизнес-климата в регионе выросли, особенно в логистике и сельском хозяйстве. Об этом говорят данные мониторинга предприятий, проводимого Банком России.

«В этом проекте участвует более 15 тыс. компаний из разных отраслей, в том числе порядка 600 донских предприятий. По оперативным данным, у предприятий большинства видов деятельности стали более позитивными ожидания относительно производства продукции и спроса на нее», — рассказала Наталья Леонтьева.

Центробанк также отмечается снижение напряженности на рынке труда в Ростовской области. Так, нехватка кадров, которая раньше носила характер острого дефицита, снижается. В числе причин специалисты выделяют замедление деловой активности и оптимизация бизнес-процессов.

«Предприятия стали чаще внедрять практики частичной занятости. Таким образом компании, столкнувшиеся с охлаждением спроса, стараются избежать сокращения работников, опасаясь в дальнейшем трудностей с наймом. В результате в регионе увеличилась численность сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего времени, а также находящихся в простое. Также предприятия стали более сдержанно подходить к планам по найму новых сотрудников и индексации зарплат», — пояснила руководитель отделения.

Константин Соловьев