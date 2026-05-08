«Калашников» попал в Химки

Октябрьский райсуд Иваново не стал рассматривать уголовное дело о махинациях при модернизации автомата Калашникова АК-12 и направил материалы в Химкинский горсуд Подмосковья. Основанием для этого стало то, что местом совершения преступления был Центр декларирования Шереметьевской таможни. По версии следствия, вместо того чтобы поставить АО «Концерн “Калашников”» предусмотренные контрактом качественные российские детали, фигуранты, среди которых победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, заказали их в Китае и контрабандой ввезли в РФ.

Октябрьский районный суд города Иваново вынес постановление о передаче уголовного дела в отношении пяти лиц, обвиняемых в хищениях и контрабанде, в Химкинский городской суд Московской области. Основанием для этого стало то обстоятельство, что местом совершения особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, является территория Химкинского района Московской области, а именно Центр электронного декларирования Шереметьевской таможни, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

В суде также уточнили, что на заседании 7 мая Октябрьский райсуд продлил срок содержания под стражей одному из обвиняемых — учредителю ООО «Интертехника» Алексею Морохову — на пять месяцев. В отношении других фигурантов уголовного дела действует иная мера пресечения.

Как сообщал ранее “Ъ”, Алексею Морохову, бывшему директору ООО «Интертехника» Юрию Чернышеву, совладельцу компании, победителю шоу «Танцы со звездами» 2010 года Алексею Леденеву и двум их предполагаемым сообщникам инкриминируют хищения денежных средств при исполнении госзаказа на поставку деталей для вооружения, а также контрабанду деталей вооружения (ст. 159 УК РФ и ст. 226.1 УК РФ).

Алексею Морохову вменяется также в вину невыплата заработной платы работникам ООО «Интертехника» свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) на общую сумму более 1 млн руб.

В уголовном деле речь о поставках в 2023 году АО «Концерн “Калашников”» контрафактных деталей для усовершенствования конструкции автомата Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм.

Вместо предусмотренной контрактом качественной и изготовленной в РФ продукции фигуранты закупили детали в Китае и, чтобы извлечь максимальную прибыль, в Россию доставили их контрабандой, оформив на таможне как обычные гайки. Нанесенный ущерб следствие оценивает в более чем 37 млн рублей.

Фигурантом проводимого уже в Москве расследования также является директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова, которую изначально следствие считало не осведомленной о преступных намерениях коммерсантов. Однако в декабре 2025 года Замоскворецкий суд арестовал ее по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Отметим, что господину Леденеву недавно ГСУ СКР по Москве вменило в вину попытку дать взятку (ст. 30 и ст. 291 УК РФ) сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение к уголовной ответственности по делу о контрабанде. По версии следствия, бизнесмен обратился к московскому адвокату Александру Карабанову, который пообещал решить вопрос за 7 млн руб. 26 ноября 2024 года в офисе адвокатского бюро на Маросейке Алексей Леденев передал Александру Карабанову аванс в размере 2 млн руб. Как считают в СКР, адвокат не собирался выполнять обещанное, поэтому ему инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд санкционировал его арест.

Олег Рубникович, Александр Александров