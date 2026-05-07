С адвокатом разобрались автоматом

Арестованный Замоскворецким судом Москвы адвокат Александр Карабанов обвиняется в попытке хищения 7 млн руб. у соучредителя ивановской компании «Интертехника» Алексея Леденева. За эту сумму защитник якобы обещал бизнесмену помочь избежать уголовной ответственности за махинации с поставками концерну «Калашников» контрабандных деталей для модернизации автомата АК-12. Однако на самом деле, считает следствие, делать это не собирался, а полученные деньги присвоил.

Адвокат Александр Карабанов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Адвокат Александр Карабанов

48-летний Александр Карабанов, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры», был задержан в ночь на 6 мая в столичном аэропорту Внуково. Защитник собирался вылететь в Сочи, чтобы провести отпуск. Вместо этого он оказался в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве, где ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следователя Замоскворецкий райсуд Москвы отправил Александра Карабанова в СИЗО на два месяца.

До начала адвокатской практики Александр Карабанов десять лет работал в следственных органах МВД. Последняя должность — следователь по особо важным делам управления по расследованию дел экономической и коррупционной направленности следственного департамента МВД РФ. В 2013 году он зарегистрировал коллегию адвокатов «Карабанов и партнеры» под своим председательством. В разные годы адвокат представлял интересы олигарха Сергея Полонского, семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко, экс-замглавы московского управления СКР Дениса Никандрова и генерал-майора МВД Александра Мельникова, защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в отеле, а также работал с семьей певицы Жанны Фриске и владельцем сети ресторанов «Корчма “Тарас Бульба”» Юрием Белойваном.

В столичном ГСУ СКР сообщили, что уголовное преследование адвоката связано с хищением 7 млн руб. у фигуранта уголовного дела о мошенничестве при поставках продукции АО «Концерн “Калашников”». Эту сумму защитник через имеющиеся связи в правоохранительных органах якобы обещал передать неким должностным лицам, которые помогли бы бизнесмену избежать привлечения к уголовной ответственности.

По данным “Ъ”, деньги Александру Карабанову передавал совладелец зарегистрированного в Иваново ООО «Интертехника» Алексей Леденев. В прошлом он также служил в полиции, а уволившись, занялся бизнесом. В 2010 году стал победителем шоу «Танцы со звездами».

На связь с Александром Карабановым 41-летний Алексей Леденев вышел в ноябре 2024 года, когда следственное управление СКР по Ивановской области заподозрило его в особо крупном мошенничестве и контрабанде в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

В частности, Алексея Леденева подозревали в поставках в 2023 году АО «Концерн “Калашников”» контрафактных деталей для усовершенствования конструкции автомата Калашникова АК-12 калибра 5,45 мм.

Вместо предусмотренной контрактом качественной и изготовленной в РФ продукции фигуранты закупили ее в Китае, а чтобы извлечь максимальную прибыть, в Россию доставили контрабандой под видом обычных гаек (“Ъ” подробно рассказывал об этом деле 24 апреля).

Фигурантом проводимого уже в Москве расследования также является директор по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксения Гращенкова, которую изначально следствие считало неосведомленной о преступных намерениях коммерсантов. Однако в декабре 2025 года Замоскворецкий суд арестовал ее по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

Во время встречи с Алексеем Леденевым, которого по делу о мошенничестве и контрабанде защищает другой адвокат, Александр Карабанов, по версии следствия, убедил его, что за 7 млн руб. может решить вопрос с ивановскими правоохранителями о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности. 26 ноября 2024 года в офисе адвокатского бюро на Маросейке Алексей Леденев передал Александру Карабанову аванс в размере 2 млн руб. Однако дальнейшие события развивались совсем не по тому сценарию, что описал адвокат. Весной 2025 года Алексею Леденеву предъявили обвинения в мошенничестве и контрабанде. В отличие от отправленного в СИЗО другого соучредителя ООО «Интертехника», Алексея Морохова, Алексей Леденев неожиданно остался на свободе — с него взяли подписку о невыезде.

4 мая 2026 года дело в отношении них и предполагаемых сообщников Ольги Фирсовой и Юрия Чернышева поступило для рассмотрения в Октябрьский райсуд Ивановской области.

По данным правоохранителей, на самом деле адвокат Карабанов не намеревался передавать деньги никому из должностных лиц и «не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования». Также в СКР уточнили, что противоправная деятельность Александра Карабанова и Алексея Леденева была выявлена «оперативным путем». В отношении последнего возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Адвокат Алексея Леденева обсуждать вменяемые в вину его подзащитному деяния отказался.

Олег Рубникович