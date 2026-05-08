На Черном море очистили 3,6 тысяч километров побережья после мазутной ЧС

С начала работ по ликвидации последствий мазутной ЧС в Керченском проливе на побережье Черного моря очистили порядка 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Об этом сообщили в правительстве России, делясь итогами заседания КЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На побережье продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. По данным правительства, мониторинг акватории Черного моря ведется в постоянном режиме, в том числе в районе Краснодарского края и Республики Крым. На космических снимках не обнаружили новых следов загрязнения нефтепродуктами.

С береговой линии с декабря 2024 года по настоящий момент вывезли более 185,8 тыс. т загрязненного песка и грунта. Сводная группировка сил и средств, задействованных в работах по ликвидации ЧС, составляет 787 человек и 186 единиц техники.

В Анапе осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка в рамках восстановления пляжей и подготовки их к курортному сезону. Работы проведены на береговом участке протяженностью 1,5 км, на побережье завезли свыше 35 тыс. куб. м песка.

Руководитель компании-подрядчика ООО «Экопромюг» Инесса Волошко заявляла, что восстановление пляжей осуществляется параллельно. В одно и то же время на разных участках береговой линии специалисты выполняют доставку песка, распределение и планировку территории.

Летом 2026 года в Анапе готовятся открыть восемь галечных пляжей. Положительные заключения по результатам исследований проб воды и грунта от Роспотребнадзора также получили три песчаных пляжа.

София Моисеенко