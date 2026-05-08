ВС утвердил передачу в Москву дела о махинациях на строительстве брянских укреплений

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ (ВС) оставила без удовлетворения жалобы защиты бывшего вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других обвиняемых на решение о передаче в столичный суд уголовного дела о злоупотреблениях при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. Как ранее сообщал “Ъ”, материалы будут рассматриваться в Хамовническом райсуде Москвы.

Николай Симоненко (июль 2025 года)

Николай Симоненко (июль 2025 года)

На скамье подсудимых вместе с бывшим заместителем губернатора окажутся его сын, предприниматель Юрий Симоненко, директор ГКУ «Управление капитального строительства» региона Евгений Жура и руководитель ряда строительных фирм Александр Яськов. Они обвиняются в злоупотреблениях, допущенных при возведении в регионе оборонительных сооружений. Ущерб оценивается в 1,4 млрд руб. Все подсудимые находятся под стражей, их арест продлен до 11 сентября.

Подсудность была изменена по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ, где считают, что статус обвиняемых может повлиять на объективность и беспристрастность судов Брянской области. По мнению ведомства, господин Симоненко и его сын, ранее служивший в правоохранительных органах, не утратили возможности влиять на местные органы власти. Кроме того, супруга господина Журы работает в прокуратуре Брянской области. Защитники подсудимых в своих жалобах на решение о передаче дела в Москву просили отменить его со ссылкой на отсутствие оснований для смены подсудности.

Сергей Толмачев, Воронеж