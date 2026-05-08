Суд приговорил экс-заместителя главы МУГИСО Самбурского к девяти годам колонии

Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-заместителя главы МУГИСО (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области), бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественный отношений Оренбургской области Александра Самбурского к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области. Его признали виновным в четырех эпизодах ст. 290 УК РФ (получение взятки). До переезда он работал заместителем главы МУГИСО Алексея Пьянкова.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области

Согласно обвинению, Александр Самбурский с 2020 по 2024 год вымогал незаконное вознаграждение у руководителей коммерческих фирм, подчиненных его министерству в Оренбурге. Так, он получил несколько взяток от глав компаний за общее покровительство в виде владения его родителями автомобилем Lexus, а также в виде иного имущества: диван стоимостью 190 тыс. руб., подарочные карты магазина «ЦУМ» стоимостью 300 тыс. руб., элементы иллюминации с оказанием услуг по монтажу общей стоимостью около 500 тыс. руб. в доме, где живут его родители. Кроме назначенного срока суд оштрафовал бывшего чиновника на 28 млн руб.

До оглашения приговора Ленинский райсуд Оренбурга конфисковал имущество и деньги Александра Самбурского в доход РФ на 69 млн руб.

Александр Самбурский был одним из подозреваемых по резонансному делу МУГИСО, которое началось в 2016 году и закончилось в 2026 году. Тогда уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Свердловской области. По версии следствия, с июня 2012 года по сентябрь 2013 года Алексей Пьянков создал для получения «материального обогащения» организованную группу из сотрудников министерства и своих знакомых. В списке подозреваемых оказались еще два заместителя министра МУГИСО — Константин Никаноров и Александр Самбурский. Впрочем, последнего чиновника следователи исключили из списка обвиняемых после допроса.

Из уголовного дела вышел и сам Алексей Пьянков. Сперва дело приостановили, позже — прекратили. Как он сам рассказывал на допросах по делу МУГИСО, его освободили от преследования, потому что чиновник участвовал в специальной военной операции (СВО).

По итогу до приговора по делу МУГИСО дошли восемь человек — бывшие чиновники и бизнесмены. По версии обвинения, ими было совершено не менее 17 коррупционных преступлений: они незаконно распорядились госимуществом на общую сумму более 366 млн руб. и растратили более 119 млн руб. Некоторые фигуранты получили условный срок, некоторым суд отсрочил наказание до того, пока их детям не исполнится 14 лет. Только бывшего заместителя министра Константина Никонорова взяли под стражу в зале суда. Кировский райсуд Екатеринбурга назначил ему девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Артем Путилов