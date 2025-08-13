Обвиняемый в коррупции экс-министр природных ресурсов Оренбуржья предстанет перед судом

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александра Самбурского. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и материалы были направлены на рассмотрение в Ленинский районный суд Оренбурга. Об этом сообщают региональные контрольный орган и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александра Самбурского обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что с 2020 по 2024 год он вымогал незаконное вознаграждение у руководителей коммерческих фирм, подчиненных его министерству. В числе прочего бывший чиновник получил в качестве взятки автомобиль Lexus стоимостью более 10 млн руб., которым пользовались его родственники, и другое имущество на сумму около 1 млн руб.

Силовики выяснили, что за незаконное вознаграждение Александр Самбурский помогал взяткодателям сохранить работу и оказывал им покровительство. На этапе расследования имущество бывшего министра и его родственников было арестовано.

Георгий Портнов