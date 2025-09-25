В Оренбурге имущество экс-министра на 69 млн рублей обратят в доход государства

Ленинский районный суд Оренбурга принял решение конфисковать имущество и деньги бывшего министра природных ресурсов региона Александра Самбурского. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбуржья.

Как показала прокурорская проверка, чиновник и его родственник в 2014-2024 гг. приобрели недвижимость, автомобили, заграничные туристические путевки и дорогостоящие брендовые вещи на общую сумму 69 млн руб.

«При этом произведенные ответчиками расходы явно не соответствовали размеру полученных за указанный период доходов. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев в судебном порядке потребовал обратить транспортное средство "Мерседес-Бенц", а также эквивалент затрат в виде денежных средств в доход государства»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В том же суде рассматривается уголовное дело в отношении Александра Самбурского. Ему инкриминируются взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2020-2024 гг. министр региона вымогал незаконное вознаграждение у руководителей коммерческих организаций за покровительство. В числе прочего Александр Самбурский, по информации следователей, получил в качестве взятки автомобиль Lexus стоимостью более 10 млн руб., которым пользовались его родственники, и другое имущество.

Пост главы министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбдурский занял в 2019 году. В июле прошлого года чиновника освободили от занимаемой должности.

Сабрина Самедова