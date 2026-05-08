На Дону построят 90 километров водопровода за 1,7 млрд рублей в 2028 году

В Хлеборобном сельском поселении Целинского района строительство 90 км водопроводных сетей завершат в 2028 году. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Проектом предусмотрено строительство водопроводной насосной станции с электролизной производительностью почти 800 куб. м в сутки и резервуара чистой воды объемом 1,2 тыс. куб. м. Новые водопроводные сети обеспечат водой 2,1 тыс. жителей.

Техническая готовность объекта сейчас составляет 38%. Строители уложили 21 км труб, выполнили работы по устройству песчаного основания подъездных путей, основания под ограждение площадки водопроводной насосной станции, гидроизоляции основания под резервуары чистой воды, а также монтаж колодцев.

Наталья Белоштейн