В Краснодаре пройдет Суперфинал всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига»

В Краснодаре 10 мая стартует Суперфинал всероссийского чемпионата «Локобаскет — Школьная лига». В решающем этапе турнира по баскетболу среди учащихся 7–9-х классов примут участие 32 команды из 21 региона страны. Матчи пройдут в Молодежном тренировочном центре «Локомотив-Кубань».

Суперфинал в 2026 году приурочен к Году единства народов России, а также к 90-летию спортивного общества «Локомотив» и 80-летию ПБК «Локомотив-Кубань». Помимо спортивной программы для участников подготовлены культурно-просветительские мероприятия и посещение исторического парка «Россия — моя история». Команды также выйдут на площадку в форме, выполненной в цветах флагов своих регионов.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Дмитрий Новах отметил, что регион вновь принимает сильнейшие школьные команды страны и сохраняет статус одного из центров развития детско-юношеского спорта. По его словам, за 19 лет существования турнир стал важным инструментом популяризации баскетбола среди школьников и дает молодым спортсменам возможность проявить себя на всероссийском уровне.

Чемпионат «Локобаскет — Школьная лига» проводится с 2006 года под патронажем ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД», Минспорта РФ, Минпросвещения РФ и Российской федерации баскетбола. В 2026 году участие в отборочных соревнованиях приняли более 250 тыс. школьников из 48 регионов страны.

Краснодарский край в Суперфинале представят команды Абинского и Динского районов, ставшие призерами финала Южного федерального округа.

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев заявил, что клуб считает проект «Локобаскет — Школьная лига» одним из ключевых социальных направлений своей работы. Он подчеркнул, что интерес школьников к баскетболу продолжает расти вместе с географией турнира, а поддержка партнеров и органов власти обеспечивает дальнейшее развитие чемпионата.

Вячеслав Рыжков